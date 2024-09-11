الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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عقارات

بالأسعار، طرح أراضي تعليمي وترفيهي للتخصيص الفوري

أراضي الاسكان، فيتو
أراضي الاسكان، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بمدن الصعيد.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرض مخازن بمساحة 500 متر بسعر 1050 جنيهًا، وارض مخازن بمساحة 500 متر بسعر 1050 جنيهًا، وأرض مخازن بمساحة 1410 أمتار بسعر 1050 جنيهًا. 

وتطرح أرض مخازن بمساحة 1410 أمتار بسعر 1050 جنيهًا، وأرض ترفيهي بمساحة 4460 مترًا بسعر 1365 جنيهًا، وأرض مدرسة بمساحة 4000 متر بسعر 2470 جنيهًا. 

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

 

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