تصفيات أمم إفريقيا، الكونغو الديمقراطية تفوز على إثيوبيا وتتصدر مجموعتها

تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب الكونغو الديموقراطية على نظيره منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء هدفي الكونغو عن طريق ديلان باتوبينسيكا في الدقيقة 62 وفيستون مايلي في الدقيقة 76.

ويقع منتخبا الكونغو وإثيوبيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم غينيا وتنزانيا.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الكونغو المجموعة برصيد 6 نقاط.

مباراة تنزانيا وإثيوبيا

وكانت مواجهة تنزانيا وإثيوبيا، انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بنجامين مكابا الوطني، في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في تصفيات أمم إفريقيا.

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