منتخب تركيا يفوز على آيسلندا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية
حقق منتخب تركيا الفوز على ضيفه منتخب آيسلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب أتاتورك الأولمبي، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
سجل أهداف منتخب تركيا، كريم أكتورك أوغلو “هاتريك” في الدقائق 2 و52 و88، بينما أحرز فيكتور بالسون هدف أيسلندا في الدقيقة 37.
فوز فرنسا على بلجيكا
انتهت مباراة منتخب فرنسا أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 0/2 للديوك، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
هدفي منتخب فرنسا في مرمى بلجيكا، راندال كولو مواني في الدقيقة 29، عثمان ديمبلي في الدقيقة 57.
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