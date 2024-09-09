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أخبار مصر

نقابة الأطباء ترحب بالموافقة على فتح شرط السن للالتحاق بالبورد المصري

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو
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رحبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، بموافقة  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري.

 

زيادة فرص التخصص للأطباء وتسهيل الدراسات العليا

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنها ترحب بأي خطوات من شأنها زيادة فرص التخصص للأطباء وتسهيل الدراسات العليا، مجددة تأكيدها في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتحمل جهة العمل لرسوم الدراسات العليا؛ حيث أنه تم تطبيقه بالنسبة للزمالة المصرية والبورد المصري، ولم يتم تطبيقه بالنسبة للماجستير والدكتوراه.

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يذكر أن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، وافق على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.

 

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التخصصات الطبية أسامة عبد الحي الرعاية المركزة وزير الصحة والسكان نقابة الأطباء

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