بزغرودة على الهواء، بطلة برونزية بارالمبياد باريس: ربنا جبر بخاطري وكافأني

أطلقت نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال، زغرودة على الهواء، فرحًا بالإنجاز الذي حققته، ضاحكة: "زغرودة طالعة من السيدة زينب" ليعلق الإعلامي عمرو أديب: "أحلى صوت وأحلى مزيكا".



نضال نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا وزني +86 وربنا كرمني وعوضني وجبر بخاطري في بارالمبياد باريس بعد رحلة نضال 17 سنة من أجل تحقيق الميدالية".



مكافأة ربانية لنادية فكري

وتابعت: "كان عندي يقين إن ربنا هيكافئني ويرجعني مجبورة الخاطر، عمري 50 سنة والسن رقم في البطاقة، وما دام الواحد عنده الرغبة والإرادة خلاص".