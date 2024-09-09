بزغرودة على الهواء، بطلة برونزية بارالمبياد باريس: ربنا جبر بخاطري وكافأني
أطلقت نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال، زغرودة على الهواء، فرحًا بالإنجاز الذي حققته، ضاحكة: "زغرودة طالعة من السيدة زينب" ليعلق الإعلامي عمرو أديب: "أحلى صوت وأحلى مزيكا".
نضال نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا وزني +86 وربنا كرمني وعوضني وجبر بخاطري في بارالمبياد باريس بعد رحلة نضال 17 سنة من أجل تحقيق الميدالية".
مكافأة ربانية لنادية فكري
وتابعت: "كان عندي يقين إن ربنا هيكافئني ويرجعني مجبورة الخاطر، عمري 50 سنة والسن رقم في البطاقة، وما دام الواحد عنده الرغبة والإرادة خلاص".
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