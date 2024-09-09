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رياضة

بزغرودة على الهواء، بطلة برونزية بارالمبياد باريس: ربنا جبر بخاطري وكافأني

نادية فكري بطلة رفع
نادية فكري بطلة رفع الأثقال، فيتو

أطلقت نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال، زغرودة على الهواء، فرحًا بالإنجاز الذي حققته، ضاحكة: "زغرودة طالعة من السيدة زينب" ليعلق الإعلامي عمرو أديب: "أحلى صوت وأحلى مزيكا".


نضال نادية فكري بطلة برونزية بارالمبياد باريس 2024

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا وزني +86  وربنا كرمني وعوضني وجبر بخاطري في بارالمبياد باريس بعد رحلة نضال 17 سنة من أجل تحقيق الميدالية".

 

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بارالمبياد باريس، نادية علي تحصد برونزية رفع الأثقال


مكافأة ربانية لنادية فكري

وتابعت: "كان عندي يقين إن ربنا هيكافئني ويرجعني مجبورة الخاطر، عمري 50 سنة والسن رقم في البطاقة، وما دام الواحد عنده الرغبة والإرادة خلاص".

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الزغرودة المصرية نادية فكري نادية فكري بطلة رفع الأثقال بارالمبياد باريس 2024 عمرو أديب

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