مواعيد وخطوات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها 2024-2025

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطبية بـ جامعة بنها، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2025/2024.

وأوضح الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشؤون الطبية، في بيان، أنه بدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في جامعة بنها بداية من يوم الأربعاء المقبل بعيادات الجامعة.

مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها المستجدين

وأضاف علاء مجدي، المنسق العام للكشف الطبي، أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز، من خلال هذا الرابط التالي.



وأوضح المنسق العام أن مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها المستجدين اعتبارًا من الأربعاء 11 سبتمبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وذلك بالأماكن التالية:

- العيادة الطبية بكلية التجارة ببنها

- العيادة الطبية بكلية الآداب بنها

- العيادة الطبية بكلية العلوم

- العيادة الطبية بكلية التربية النوعية

- العيادة الطبية بكلية التربية ببنها

- العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي ببنها

- العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا

- العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها

- العيادة الطبية بكلية التمريض ببنها

- المعهد الفني للتمريض في العيادة الطبية بكلية التمريض ببنها

- العيادة الطبية بكلية الحقوق

- العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

- العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية

- العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية

- العيادة الطبية بكلية الطب البيطري

العيادة الطبية بكلية الزراعة

وأضاف المنسق العام أنه متاح تقديم الدعم الفني ومساعدة الطلبة؛ لتسجيل الطلبات في حالة وجود أي معوقات في التقديم، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس مبنى البوابة الإلكترونية للجامعة يوميًا عدًا الجمعة، والسبت من الساعة 09 صباحًا إلى 03 مساءً.

أشار المنسق العام أن، خطوات التسجيل بالكشف الطبي بجامعة بنها، كالتالي:

الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو

الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو

الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو

الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو