الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مواعيد وخطوات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها 2024-2025

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطبية بـ جامعة بنها، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2025/2024.

وأوضح الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشؤون الطبية، في بيان، أنه بدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في جامعة بنها بداية من يوم الأربعاء المقبل بعيادات الجامعة. 

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم

رئيس جامعة بنها يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها المستجدين

وأضاف علاء مجدي، المنسق العام للكشف الطبي، أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز، من خلال هذا الرابط التالي.
 

وأوضح المنسق العام أن مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها المستجدين اعتبارًا من الأربعاء 11 سبتمبر 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وذلك بالأماكن التالية:

- العيادة الطبية بكلية التجارة ببنها

- العيادة الطبية بكلية الآداب بنها

- العيادة الطبية بكلية العلوم

- العيادة الطبية بكلية التربية النوعية

- العيادة الطبية بكلية التربية ببنها

- العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي ببنها

- العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا

- العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها

- العيادة الطبية بكلية التمريض ببنها

- المعهد الفني للتمريض في  العيادة الطبية بكلية التمريض ببنها

- العيادة الطبية بكلية الحقوق

- العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

- العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية

- العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية

- العيادة الطبية بكلية الطب البيطري

 

العيادة الطبية بكلية الزراعة

وأضاف المنسق العام أنه متاح  تقديم الدعم الفني ومساعدة الطلبة؛ لتسجيل الطلبات في حالة وجود أي معوقات في التقديم، وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس مبنى البوابة الإلكترونية للجامعة يوميًا عدًا الجمعة، والسبت من الساعة 09 صباحًا إلى 03 مساءً.
أشار المنسق العام أن، خطوات التسجيل بالكشف الطبي بجامعة بنها، كالتالي:

الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو
الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو
الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو
الكشف الطبي بجامعة بنها، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العلاج الطبيعي ببنها جامعة بنها طلاب جامعة بنها كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى

مواد متعلقة

غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد (صور)

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية