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حوادث

بالأسماء، التحقيقات تكشف تفاصيل إصابة 5 عاملات باختناق داخل حمام سباحة مدرسة بزايد

حمام سباحه
حمام سباحه

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 6 عاملات نظافة بالاختناق داخل حمام سباحة المدرسة البريطانية بمنطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات وهن: مها عبد السلام 40 سنة، غادة محمود 40 سنة، هناء سعيد 41 سنة، رضا شحاتة 37 سنة، نورا محمود 43 سنة ومنى إبراهيم 29 سنة نقلن إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي.

 

توصلت التحقيقات إلي أنه أثناء مباشرة عاملات تنظيف غرف خلع الملابس أحضرت كمية من الكلور لتنظيف الأرضية، وتسبب سوء تقدير عاملة النظافة للكمية إلى إصابتها باختناق، ما أثار زميلاتها بالهلع فهرعن لنجدتها وسقطن تباعا مغشيًا عليهن، وأصيبت الست عاملات باختناق نتيجة استنشاق الكلور.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

إصابة 5 عاملات باختناق

وتلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد شرقاوي إخطارا من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، بورود بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد ثان بوجود حالات اختناق داخل حمام سباحة المدرسة البريطانية.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء إجراء عاملة نظافة عمليات تنظيف حمام السباحة وضعت كمية كبيرة من الكلور بالحمام ما تسبب في اختناقها.

 

وأضافت التحريات أن 5 عاملات حاولن إنقاذها لكنهن سقطن في حمام السباحة وأصبن بالاختناق وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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نيابة الجيزة الجيزة الشيخ زايد

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