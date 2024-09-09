نتنياهو يوجه رسالة إلى مصر حول موقفه من اتفاقية كامب ديفيد

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، رسالة إلى مصر حول اتفاقية السلام بين البلدين، نتيجة التوترات الجارية على خلفية تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية فى محور فيلادلفيا، الأمر الذي تتحفظ عليه القاهرة وتشدد على رفضها له.

رئاسة الوزراء الإسرائيلية تؤكد تقدير نتنياهو للسلام مع مصر

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فى بيان صادر عنها مساء اليوم: إن بينامين نتنياهو، يقدر السلام مع مصر -فى اشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد- لكنه يعتقد أن السيطرة على محور فيلادلفيا أمر حيوي لـ تل أبيب، وفق زعمه.

وتابعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مزاعمها قائلة: إن "نتنياهو لم يمنع عقد أي قمة وسياسته هي مواصلة المفاوضات رغم الصعوبات".

بايدن يعقد اجتماعا لمناقشة طريق مفاوضات الرهائن

من جهة أخري، قال موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن الرئيس جو بايدن يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة طريق "مفاوضات الرهائن" بين حماس وإسرائيل.

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ونقل الموقع عن مصادره قوله، أن مستشاري بايدن أجروا اليوم محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وأوضحوا لهم أن مطالب حماس "مبالغ فيها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فى وقت سابق اليوم، خلال لقائه وزير خارجية الدانمارك، على ضرورة تغليب التهدئة بالمنطقة

وشدد السيسي فى حديثه، على ضرورة أن يتزامن وقف إطلاق النار في غزة مع مسار جادّ وحاسم لتنفيذ حل الدولتين.

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