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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 10- 09- 2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10-9 -2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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