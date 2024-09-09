مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالقناطر
لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقناطر
لإدارتهم تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقناطر.
تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بوجود معلومات عن قيام تشكيل عصابي بالإتجار في المخدرات وتكونت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، النقيب عمرو بدر معاون أول المباحث، النقيب أحمد مصطفى، النقيب أحمد أبو زيد، النقيب أحمد عدس رئيس مباحث، النقيب عمرو بدر معاون اول المباحث النقيب أحمد مصطفى، النقيب أحمد أبو زيد، النقيب أحمد عدس.
وبمحاولة ضبط المتهمين أطلقوا النار، فبادرتهم قوات الشرطة وأطلقت النار عليهم فلقي 3 عناصر منهم مصرعهم في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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