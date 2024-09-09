منظمة خريجي الأزهر وهيئة الشبان العالمية بالقليوبية تحتفلان بالمولد النبوي

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وهيئة الشبان العالمية بالقليوبية، احتفالية بالمولد النبوي برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهريه وباسم المنظمة العالمية الخيرية الأزهر الشريف برئاسة الدكتور عباس شومان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

احتفالية القليوبية بالمولد النبوي

جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية، الشيخ سعيد احمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اللواء أركان حرب محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ مصطفي عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية الدكتور نصيف الخفناوي عضو مجلس الشيوخ والحاج عزيز سابق عضو مجلس النواب والنائب سمير صبحي ابو شامة والنائب عمرو درويش.

تضمن الاحتفال كلمة للشيخ أحمد سعيد خضر تحدث خلالها عن ميلاد الرسول صلي الله عليه وسلم ورسالته العالمية بالسلام والمحبة للجميع ويجب أن نأخذ من حياته منهجا عاما لحياتنا لنسعد في الدارين الدنيا والآخرة، مشيرا إلى أن المنطقة الأزهرية تشارك في مبادرة بداية لبناء الإنسان ينفذ الأزهر بها 22 مشروعا ضمن المبادرة.

المشاركة في مبادرة بداية لبناء الإنسان

وقدم مصطفى عبدالحميد فرج رئيس هيئة الشبان العالمية ببنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نضعه نصب أعيننا إن أردنا لأنفسنا كيانا لائقا بتاريخنا وحضارتنا التي قدمت للعالم أجمع دروسا في التهذيب والتنوير والتثقيف، مؤكدا أن النبي الكريم خير عظماء الكون الذين غيروا التاريخ وأنقذوا الإنسانية وصححوا مسارها وكانوا حلقة الوصل في إضاءة الأرض بنور السماء مشيدا بدعم القيادة السياسية للنماذج والقدوة ولنا في رسولنا قدوة وأسوة حسنة.

وأشار فرج إلى أن الشبان وضعت خطة للمشاركة في مبادرة بداية لبناء الإنسان لتنفيذ فعاليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

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