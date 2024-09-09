محافظ البحيرة تتفقد الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية بمركز شباب كوم القناطر

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بزيارة ميدانية إلى قرية كوم القناطر بمركز أبو حمص، تفقدت خلالها مركز شباب كوم القناطر، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص.

كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية

حيث أشادت محافظ البحيرة بالفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية التي تستهدف الشباب والطلائع، والتي تشمل دورات تدريبية لتنمية المهارات، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية وإجتياز المقابلة الشخصية، إلى جانب ندوة حول الزواج المبكر والابتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى ورش حكي وورش فنية مخصصة للأطفال، كما تضمنت الفعاليات تنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات، بهدف الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للشباب وكذا أنشطة رياضية متنوعة نظمتها مؤسسة أجيال مصر.





فعاليات لتطوير مهارات الشباب وصقل مواهبهم

وعبرت الدكتورة جاكلين عن تقديرها للمشاركة الفعالة للشباب والأطفال في هذه الأنشطة الرياضية والثقافية. وأكدت على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات الشباب وصقل مواهبهم، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والوطنية لديهم، مشيرة الى أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الأنشطة الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي، وخاصة فئة الشباب، وتعزيز تلك الجهود لتحقيق مستقبل أفضل.

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