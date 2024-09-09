تدريبات في الجيمانيزيوم لـ سيد نيمار بسبب الشد العضلي

أدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بسبب معاناة "نيمار" من شد عضلي، وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

والجدير بالذكر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.