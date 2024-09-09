محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلًا مدارس" بأبو حمص

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، معرض "أهلًا مدارس" بمركز ومدينة أبو حمص، والذي يعد ختام سلسلة المعارض التي نظمتها المحافظة، حيث سبق وتم إفتتاح 15 معرض مماثل بكافة المدن ضمن استعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، واللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المعرض يضم الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية

حيث تضم أجنحة المعرض كافة المستلزمات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية، بالإضافة إلى السلع الغذائية والمنظفات.

حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء عن الأسر المصرية

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، بجودة المعروضات في معارض "أهلًا مدارس" التي تم افتتاحها في مختلف مدن ومراكز المحافظة مؤكدة، حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، مشددة على أهمية استمرار إقامة مثل هذه المعارض لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ومحدودي الدخل.



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