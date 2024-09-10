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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب لأحمد مالك وهدى المفتي

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

ينتظر عشاق النجوم الشباب أحمد مالك وهدى المفتي أحدث أعمالهم في عالم الدراما من خلال مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك به عدد من النجوم.

 

موعد بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية،  بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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