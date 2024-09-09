تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتأخر بهدف أمام غانا في الشوط الأول

تصفيات أمم أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة النيجر وغانا بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب البلدي بركان، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

سجل هدف المنتخب الغاني اللاعب أليدو سيدو في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

جاء الشوط الأول حماسيا من جانب لاعبي النيجر، وكانوا الأفضل هجوميا في أغلب فترات الشوط، سعيا لخطف هدف التقدم، فيما تراجع لاعبو غانا لنصف ملعبهم والتزموا بالنواحي الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي نجح في استغلال إحداها لخطف هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق أليدو سيدو.

منتخب غانا لكرة القدم، فيتو

موعد مباراة النيجر وغانا

وانطلقت مباراة النيجر وغانا، في الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتنقل على الهواء مباشرة عبر عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD.

النيجر يسعى لتحقيق فوزه الأول

ويأمل منتخب النيجر الذي يخوض مبارياته في المغرب، لتضميد جراح الهزيمة التي تعرض لها أمام السودان، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، إذ يطمح في التعادل على الأقل.

وفي المقابل فإن منتخب غانا، يخوض مباراة الليلة بغرض الفوز ولا بديل عن ذلك بعد خسارته المفاجئة أمام أنجولا، في الجولة الماضية، بهدف دون مقابل.

ويتصدر منتخبا السودان وأنجولا، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما النيجر وغانا يتذيلان الترتيب بدون نقاط.

غانا تسقط بالخسارة أمام أنجولا

فاز منتخب أنجولا على نظيره منتخب غانا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابا يارا بكوماسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.