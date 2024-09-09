الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتأخر بهدف أمام غانا في الشوط الأول

منتخب غانا، فيتو
منتخب غانا، فيتو

تصفيات أمم أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة النيجر وغانا بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب البلدي بركان، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

سجل هدف المنتخب الغاني اللاعب أليدو سيدو في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

جاء الشوط الأول حماسيا من جانب لاعبي النيجر، وكانوا الأفضل هجوميا في أغلب فترات الشوط، سعيا لخطف هدف التقدم، فيما تراجع لاعبو غانا لنصف ملعبهم والتزموا بالنواحي الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي نجح في استغلال إحداها لخطف هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق أليدو سيدو.

منتخب غانا لكرة القدم، فيتو

موعد مباراة النيجر وغانا

وانطلقت مباراة النيجر وغانا، في الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتنقل على الهواء مباشرة عبر عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD.

 

النيجر يسعى لتحقيق فوزه الأول

ويأمل منتخب النيجر الذي يخوض مبارياته في المغرب، لتضميد جراح الهزيمة التي تعرض لها أمام السودان، بهدف نظيف، في الجولة الماضية، إذ يطمح في التعادل على الأقل.

وفي المقابل فإن منتخب غانا، يخوض مباراة الليلة بغرض الفوز ولا بديل عن ذلك بعد خسارته المفاجئة أمام أنجولا، في الجولة الماضية، بهدف دون مقابل.

ويتصدر منتخبا السودان وأنجولا، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما النيجر وغانا يتذيلان الترتيب بدون نقاط.

 

غانا تسقط بالخسارة أمام أنجولا

فاز منتخب أنجولا على نظيره منتخب غانا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابا يارا بكوماسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

تصفيات أمم أفريقيا مباراة النيجر وغانا النيجر غانا ملعب البلدي بركان كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

تصفيات أمم أفريقيا، ملعب فرانسيستون جاهز لاستضافة مباراة مصر وبوتسوانا (صور)

تصفيات أمم إفريقيا، السنغال يضرب بوروندي بهدف ويتصدر مجموعته

رسميا، بوتسوانا تطلب تأخير مباراة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم أفريقيا 2025، منتخب تونس يحقق فوزا مثيرا على جامبيا 2-1 (فيديو)

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية