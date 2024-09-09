الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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محافظات

ضبط 12 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق في الغربية

ضبط12 طن أسماك مجمدة
ضبط12 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بغذاء المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالسلع او المنتجات والتهاون بأرواح المواطنين، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

محافظ الغربية يوجه بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

محافظ الغربية يفتتح المعرض العام لمراكز تنمية القدرات والمبدعين

جاء ذلك خلال متابعته للحملة التي شنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أسفرت عن ضبط  12 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية داخل إحدى الثلاجات بكفر الزيات  قبل طرحها بالأسواق لبيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن محافظة الغربية.

محافظ الغربية يفتتح المعرض العام لمراكز تنمية القدرات والمبدعين

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض العام لمراكز تنمية القدرات والمبدعين لصيف ٢٠٢٤ والمعرض الختامي للتربية الفنية، والمقام بمدرسة الشهيد محمد إدريس الرسمية للغات بطنطا.

وعقب الافتتاح وقص الشريط قام المحافظ بجولة داخل المعرض والذي يضم  ١٥٠٠ لوحة فنية مختلفة لجميع مجالات التربية الفنية من تصوير، ولوحات زيتية،  وأشكال فنية، ونحت، وأعمال مجسمة، واستمع محافظ الغربية لشرح من الطلاب لأعمالهم الفنية، فيشارك بالمعرض ٥٠٠ طالب وطالبة بالإضافة إلى  أكثر من ٥٠ معلم تربية فنية من المبدعين والذين شاركوا أيضا  بمجموعة من اللوحات المتميزة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الجديد العديد من الموضوعات والقضايا التي تواجه منظومة التأمين الصحي بجميع مراكز المحافظة، للعمل على إيجاد حلول سريع لتلك المشكلات لتقديم خدمات طبية لائقة تخدم جميع فئات المواطنين حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

ومن جانبه أثنى مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية  على دعم محافظ الغربية المستمر لقطاع الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية والمتابعة الحثيثة لرحلة علاج المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية، وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضاه الكامل عنها.

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