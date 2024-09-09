المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة محل أميرة الدهب

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الدهب بالسجن المشدد 3 سنوات.

التحقيقات في واقعة سرقة محل أميرة الذهب

وكشفت تحقيقات نيابة أول وثاني أكتوبر تفاصيل سرقة محل أميرة الدهب، أنه سبق اتهام هؤلاء المتهمين في جرائم سرقة محلات الذهب، حيث إن المتهمين سرقا محل "هـ" الشهير في أكتوبر، وكذا محل آخر شهير باسم "ز" في أكتوبر قبل سرقة أميرة الذهب.

وتابعت التحقيقات التي أجرتها النيابة في أكتوبر، أن المتهمين على مدار شهر قاموا بسرقة غويشة من كل محل، وبيعها مقابل 40 ألف جنيه ثم سرقة غويشتين ذهب من محل أميرة الذهب وبيعها بـ 96 ألف جنيه.

تفاصيل تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث

ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل حادث السرقة، حيث دخل شخصان إلى محل "أميرة الدهب"، وكانا يرتديان قبعات (كاب) بشكل مموه يهدف إلى إخفاء ملامحهما، وكان من الواضح أن الهدف محدد ومحسوب بعناية.

دخل الشخصان إلى المحل وبدآ بتفحص المجوهرات، مركزين على الغوايش الذهبية، كان أحدهما ينتقي بدقة أثقل الغوايش، بينما يستغل الفرصة لإخفاء بعضها في جيبه، وطلبا من البائعة عرض 6 وحدات من الغوايش، حيث قاما بسرقة واحدة في كل مرة وإعادة البقية.

اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة

وبمواجهة المتهمين بمقطع الفيديو اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين غافلوا المتواجدين في الحل وقاموا بسرقة قطعتين «غويشتين» من داخل محل أميرة الذهب ورصدتهم كاميرات المراقبة.

القبض على المتهمين في الجيزة

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من محل أميرة الذهب بميدان الحصري بعد رصد مقطع فيديو تداولته مالكة المحل عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك".

ورصدت أجهزة مباحث الجيزة تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة، حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما "غوايش" ثم انصرافهما دون شراء شيء.

وشكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين من خلال تعميم نشرة على الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى نجح أحد الأكمنة في ضبطهما.