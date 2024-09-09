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إقبال كبير فى أول أيام اختبارات "كابيتانو مصر" بالقليوبية

إقبال كبير فى أول
إقبال كبير فى أول أيام اختبارات "كابيتانو مصر" بالقليوبية

شهد الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات اليوم الأول لاختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر بالقليوبية، والذى لاقى إقبالا كبيرا من المتقدمين للاختبارات  التي تقام على ملاعب نادي سيتي كلوب بنها يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، وينفذ المشروع تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المسلمانى عضو اللجنة  العليا للمشروع بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة.

 

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اختبارات كابيتانو  بالقليوبية 

ومن جانبه أفاد الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بأن عدد المتقدمين للاختبارات في اليوم الأول بلغ 1100 لاعب، تم استقبالهم منذ الساعات الاولى من صباح اليوم  من خلال فريق العمل بمديرية الشباب والرياضة وتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات للبدء في إجراء فعاليات الاختبارات والتي تشمل ملء استمارات التقديم، يعقبها  الكشف الطبى بتواجد الأطباء المتخصصين، وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية بواسطة  اللجان الفنية للتقييم من وزارة الشباب والرياضة، واضاف الفرماوى ان الاختبارات تقام على يومين حيث يتم استقبال باقي المتقدمين غدا الثلاثاء 10 سبتمبر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم  .

مشروع كابيتانو مصر

وحددت شروط التقدم لإختبارات مشروع كابيتانو مصر للموسم الثالث أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 مع التأكيد ان الحضور بصورة شهادة الميلاد، وأن لا يكون المتقدم للاختبار مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية وضرورة التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني، علما بأن جميع الاختبارات مجانية بدون اى مقابل مادى

 
يذكر أن الاختبارات وعمليات الانتقاء يتم تتفيذها عن طريق  اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر تحت اشراف الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، الدكتور السيد الشتيحي، الدكتور محمد المسلماني عضوي اللجنة العليا والفنية لمشروع كابيتانو مصر، وفريق عمل كابيتانو بالوزارة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين، وفريق عمل من الإخصائيين والإداريين بمديربة الشباب والرياضة بالقليوبية تشارك فى التنظيم فريق شباب يدير شباب yly بالقليوبية.

 

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية الشباب والرياضة بالقليوبية بنها

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