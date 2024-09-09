محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك قبل تدريب الفريق

ألقى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أحد القاعات المخصصة بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص "جوميز" خلال المحاضرة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين، بجانب بعض الأفكار الخططية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وقام المدير الفني بتوضيح بعض الملاحظات وفقًا للتقارير المجمعة من معسكر الفريق الأخير ببرج العرب.

والجدير بالذكر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.