بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الكورية بالسوق المصري

السيارات الكورية، كشف تقرير الأميك، مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات الكورية في السوق المصري، خلال الـ 7 أشهر الماضية من العام الجاري 2024، التي شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة تصل نحو 133% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث باعت 7952 سيارة في 2024 مقارنة بالعام الماضي الذي باعت فيه ما يقرب من 3418 سيارة.

مبيعات السيارات الكورية بمصر



ووفقا لما نشره تقرير الاميك، مجلس معلومات السيارات، أهم السيارات الكورية التي حققت مبيعات هائلة في السوق المصري، بداية من مطلع شهر يناير حتى مطلع شهر أغسطس لعام 2024، أبرزها سيارات هيونداي أكسنت RB وهيونداي النترا AD وكيا سبورتاج متعددة الاستخدامات في مصر والتي نجحت في ظل غياب هيونداي توسان عن المنافسة لعدم توفرها رسميًا من الوكيل في الشهور الأخيرة بسبب مشكلات الاستيراد.

1- سيارات هيونداي أكسنت RB بمبيعات 3984 سيارة.

2- سيارات كيا سبورتاج 1837 سيارة.

3- سيارات هيونداي النترا AD بمبيعات 1200سيارة.

4- سيارات كيا إكسيد بمبيعات 764 سيارة.

5- سيارات كيا جراند سيراتو 59 سيارة.

6- سيارات كيا سيراتو الجديدة 31 سيارة.

7- سيارات كيا سورينتو 20 سيارة.