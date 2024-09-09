الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الكورية بالسوق المصري

سيارات
سيارات

السيارات الكورية، كشف تقرير الأميك، مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات الكورية في السوق المصري، خلال الـ 7 أشهر الماضية من العام الجاري 2024، التي شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة تصل نحو 133% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث باعت 7952 سيارة في 2024 مقارنة بالعام الماضي الذي باعت فيه ما يقرب من 3418 سيارة.

 

مبيعات السيارات الكورية بمصر


ووفقا لما نشره  تقرير الاميك،  مجلس معلومات السيارات،  أهم السيارات الكورية  التي حققت مبيعات هائلة في السوق المصري، بداية من مطلع شهر يناير حتى مطلع شهر أغسطس لعام 2024، أبرزها سيارات هيونداي أكسنت RB وهيونداي النترا AD وكيا سبورتاج متعددة الاستخدامات في مصر والتي نجحت في ظل غياب هيونداي توسان عن المنافسة لعدم توفرها رسميًا من الوكيل في الشهور الأخيرة بسبب مشكلات الاستيراد.

1- سيارات هيونداي أكسنت RB بمبيعات 3984 سيارة.

2- سيارات كيا سبورتاج 1837 سيارة.

3- سيارات هيونداي النترا AD بمبيعات 1200سيارة.

4- سيارات كيا إكسيد بمبيعات 764 سيارة.

5- سيارات كيا جراند سيراتو 59 سيارة.

6- سيارات كيا سيراتو الجديدة 31 سيارة.

7- سيارات كيا سورينتو 20 سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجمالي مبيعات السيارات السيارات الكورية السوق المصرى العام الجاري هيونداي اكسنت هيونداي النترا هيونداي هيونداي اكسنت RB

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية