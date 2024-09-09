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اقتصاد

بالأرقام، أعداد الدراجات النارية المرخصة في مصر خلال يوليو الماضي

الدراجات النارية
الدراجات النارية

الدراجات النارية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص الدراجات النارية خلال شهر يوليو الماضي والتي بلغت نحو 19.751 ألف دراجة نارية جديدة. 
 

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات إجمالي ترخيص الدراجات النارية والملاكي وترتيب وحدات المرور الأكثر ترخيصا، حيث تصدر منفذ السلوم ومرور مدينة نصر قوائم الأكثر ترخيصًا للمركبات في يوليو الماضي. وجاء الترتيب كالتالي:
 

1- منفذ السلوم 14.827 مركبة.
 

2- مرور مدينة نصر 11.726 مركبة.
 

3- مرور القاهرة الجديدة 9741 مركبة.
 

4- مرور القطامية 8969 مركبة.
 

5- مرور المنصورة 8950 مركبة.
 

6- مرور أبيس 8696 مركبة.

 

ترتيب إجمالي تراخيص السيارات والدراجات النارية داخل وحدات المرور 

 

1- الدراجات النارية 19.751 ألف دراجة.
 

2- سيارات ملاكي بعدد 17.390 ألف سيارة.
 

3- مركبات النقل بعدد 1599 سيارة.
 

4- دراجات نارية أجرة بعدد 141 سيارة.
 

5- الأتوبيس الخاص بعدد 136 سيارة.
 

6- سيارات الأجرة بعدد 128 سيارة.
 

7- المقطورات 112 سيارة.

 

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