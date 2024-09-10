الكشف عن أسماء 100 شركة فائزة بمبادرة من المحلية إلى العالمية، الخميس المقبل

تستعد مبادرة من المحلية الى العالمية للكشف عن أسماء الشركات الفائزة بالمنح المُقدمة لحضور الورش التعليمية ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو الماضي 2024.

ورش تدريبية بابداع مصر الرقمية

يأتي الكشف عن 100 شركة فائزة من أصل 1000 شركة تقدمت للمشاركة في مبادرة من المحلية إلى العالمية، وذلك لحضور الورش التعليمية المزمع إقامتها يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري بالتعاون بين المنتور ومركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا).

كما يأتي ذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع وتنمية الصادرات، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

كما تهدف المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة في اقتحام الأسواق الخارجية وتحقيق النجاح والنمو في الأسواق العالمية حيث أكد د. إيهاب فكري، المدير التنفيذي للمنتور، إن المبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الدولية عن طريق معالجة التحديات الحقيقية للأعمال من خلال التعليم المستمر والإرشاد من الخبراء، مما يحول الأفكار إلى حلول عملية.

مبادرة من المحلية الى العالمية تتضمن عددًا من الورش التعليمية الهامة والتي تضم محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة مثل تحول الأعمال لتعلم استراتيجيات تطوير نموذج عمل الشركات لتلبية متطلبات السوق العالمية، والتميز الإداري للحصول على رؤى حول ممارسات الإدارة الفعالة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات، وأيضًا تحول التسويق لاستكشاف تقنيات التسويق والمبيعات لتوسيع نطاق السوق الخاص بكل شركة.

بالإضافة إلى تحسين سلسلة التوريد لتعلم كيفية تحسين سلسلة التوريد لأداء أفضل. ستتطرق الورش أيضًا إلى تطوير الأعمال والمبيعات لضمان فرص أعمال جديدة وشراكات للتوسع دوليًا، فضلًا عن دور الذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال، مع تقديم دليل عملي لتنفيذه في المؤسسات، واستعراض الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال.

حلول عملية للتحديات التجارية

كان قد تم فتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال للمشاركة في الورش التعليمية للمبادرة منذ يوليو الماضي لإيجاد حلولًا عملية لأكبر التحديات التجارية، مع تقديم نصائح من خبراء نجحوا في الأسواق العالمية، كما أن ورش العمل ستقدم للمشاركين تجارب تعليمية للتغلب على الكثير من تحديات التوسع.

هذه الورش التعليمية أيضًا ستكون فرصة مميزة تجمع بين قادة الأعمال والمؤثرين وقادة الصناعة لاكتشاف آليات لتطوير الأعمال وفتح الأبواب نحو الأسواق الدولية، فضلًا عن كونها تغطي أهم المواضيع الأساسية لنمو الأعمال، وتعد أيضًا فرصة للتواصل بين المشاركين والخبراء واستكشاف فرص التعاون الممكنة في المستقبل.