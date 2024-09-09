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اقتصاد

موعد طرح هاتف آيفون 16 iphone في قطر

شركة آبل، فيتو
شركة آبل، فيتو

يتساءل العديد من المستخدمين عبر الإنترنت فى قطر عن موعد طرح هاتف آبل آيفون 16  الجديد.

وخلال السطور التالية نستعرض موعد نزول هاتف آيفون الجديد في قطر: 

 

موعد نزول هاتف آيفون 16 فى قطر  

 

تعقد  شركة أبل  مؤتمر الكشف عن سلسلة آيفون 16 الجديدة اليوم الاثنين 9 سبتمبر، على ان تكون  الأجهزة الجديدة  متاحة للطلب المسبق 13 سبتمبر وسيصل بعدها الى المشترين الاوائل فى 22 سبتمبر فى قطر.

ومن المتوقع ان تطرح آبل اسعار هواتف سلسلة آيفون 16 بنفس سعر طرح هواتف  آيفون 15 وقت طرحها العام الماضي، حيث كانت أسعار هواتف آيفون 15 هى هاتف iPhone 15  بسعر حوالى 799 دولار وهاتف Phone 15 Plus كان بسعر 899 دولار وهاتف iPhone 15 Pro كان بسعر 999 دولار وهاتف iPhone 15 Pro Max كان بسعر 1,199 دولار.

وكانت  آبل  أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها  آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

حيث  تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب  سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ. 

كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم  إطارات الهاتف بملمس ناعم. 

كما أصبح مفتاح كتم الصوت  بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

مواصفات هاتف آيفون 

وبالنسبة للمعالج فهو  A17 Pro  وتعد  أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic.

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