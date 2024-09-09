الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

احذر الغرامة، عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وفقا للقانون

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على عقوبة  التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة وفقا لهذا القانون.

 

وذكرت المادة (69) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وذكرت المادة (61) على أن تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

 

تفاصيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

الإجراءات الضريبية، وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلًا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية.

 

ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 

وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية:

 

( أ ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.

 

(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

 

مدة البت في الطعون 

(ﺠ) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

 

(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.

 

وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًّا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها. وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات الضريبية الموحد الإجراءات الضريبية اتحاد الغرف التجارية التأخر في تقديم الإقرار الضبطية القضائية الغرف التجارية صفة الضبطية القضائية قانون الاجراءات الضريبية قانون الاجراءات الضريبية الموحد موظفى المصلحة نقابة التجاريين

الأكثر قراءة

الإصابات تضرب لاعبي المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا.. تغييرات متوقعة في تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا.. أسامة فيصل يقترب لخلافة مصطفى محمد.. وموعد المباراة يشعل أزمة مع الكاف

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في محافظة الفيوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية