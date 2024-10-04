«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

ممر كوداك في وسط البلد بالقاهرة هو واحد من الأماكن التي تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة ورصدت عدسة فيتو شكل الممر في الوقت الحالي.

يقع الممر بين شارعي عدلي وعبد الخالق ثروت، ويتميز بتصميمه الطولي الذي يربط بين الشارعين.

تاريخيًا، كان الممر مغلقًا ويضم متجر كوداك الشهير ومعامل التصوير الخاصة به، بالإضافة إلى مقهى برازيلي كان مقصدًا للعديد من الزوار. في عام 2015.

تجديد الممر كجزء من مشروع تطوير ممرات وسط القاهرة

تم تجديد الممر كجزء من مشروع تطوير ممرات وسط القاهرة، بالتعاون مع المعهد الدنماركي المصري للحوار ومركز الثقافة والتنمية. الهدف من هذا المشروع كان تحويل الممر إلى مساحة عامة أكثر شمولًا وأمانًا، مما جعله ممرًا للمشاة ومتنزهًا هادئًا وسط صخب المدينة.

اليوم، يجذب ممر كوداك مجموعة متنوعة من الزوار. يأتي إليه السياح العرب والأجانب للاستمتاع بجمال العمارة التاريخية والتقاط الصور التذكارية. كما يفضله السكان المحليون كوجهة للتنزه والاسترخاء بعيدًا عن ضجيج المدينة. الممر أيضًا مكان مثالي لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، مما يجعله نقطة جذب للمبدعين والفنانين.

ممر كوداك يجمع بين الأصالة والحداثة

ممر كوداك يتميز بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وجاءت أبرز التفاصيل عن الممر كالتالي:

المدخل: يتميز الممر بمداخل واسعة من شارعي عدلي وعبد الخالق ثروت، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الاتجاهات. المدخل مزين بأقواس جميلة تضفي عليه طابعًا تاريخيًا.

الأرضية: تم تجديد الأرضية باستخدام بلاط مزخرف بأشكال هندسية تعكس الطابع الكلاسيكي للمكان. الألوان المستخدمة في البلاط تتناغم مع الألوان الطبيعية للمباني المحيطة.

الإضاءة: تم تركيب إضاءة حديثة في الممر، تشمل مصابيح أرضية وجدارية تضفي جوًا دافئًا ومريحًا في المساء. الإضاءة مصممة بشكل يبرز جمال التفاصيل المعمارية للمباني.

المقاعد والمساحات الخضراء: يحتوي الممر على مقاعد خشبية مريحة موزعة على طول الممر، بالإضافة إلى مساحات خضراء صغيرة وأحواض زهور تضفي لمسة من الطبيعة على المكان.

الواجهات: تم تجديد واجهات المباني المطلة على الممر مع الحفاظ على الطابع التاريخي لها. الواجهات مزينة بنقوش وزخارف تعكس فن العمارة في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.

اللوحات الإرشادية: توجد لوحات إرشادية في الممر توفر معلومات عن تاريخ المكان والمعالم المحيطة به، مما يساعد الزوار على التعرف على تاريخ المنطقة بشكل أفضل.

هذا التصميم المتكامل يجعل من ممر كوداك وجهة مميزة تجمع بين الجمال التاريخي والراحة العصرية، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتنزه والاسترخاء.