الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نار مستعرة بمعظم المحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-7-2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى،وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة 12-7- 2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 - 7 - 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،معتدلا رطب على السواحل الشمالية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 28 والعظمى 40

القاهرة: المحسوسة: 42

العاصمة الإدارية: الصغرى 28 والعظمى 41

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 43

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 41

6 أكتوبر المحسوسة:  43

بنها: الصغرى 27 والعظمى  40

بنها المحسوسة: 42

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 40

سيوة: المحسوسة: 42

كاترين الصغرى 20 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 28 والعظمى 39

الزقازيق: المحسوسة: 41

الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى  41

الاسماعيلية: المحسوسة:  43

السويس: الصغرى 26 والعظمى 40

السويس: المحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 43

شرم الشيخ: المحسوسة: 45

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 43

الغردقة: المحسوسة: 45

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 42

الفيوم: المحسوسة: 44

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 42

بنى سويف: المحسوسة: 44

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 43

المنيا: المحسوسة: 45

أسيوط الصغرى 28 والعظمى 43

اسيوط: المحسوسة: 45

سوهاج الصغرى  29 والعظمى 44

سوهاج: المحسوسة: 45

الأقصر الصغرى 30  والعظمى 45

الاقصر: المحسوسة: 46

أسوان: الصغرى 31 والعظمى 46

أسوان: المحسوسة: 47

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الجمعة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 - 7 - 2024

تصل لـ47، درجات الحرارة غدا الجمعة 12-7-2024 فى مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

شديد الحرارة، حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 12-7-2024

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

نار مستعرة بمعظم المحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-7-2024 فى مصر

مواعيد وشروط الإعلان عن وظائف جديدة بالتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسوان إلى حالة وفاة وإصابة 9 آخرين

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

رضا عبد العال: جوميز غير مقنع وعلامة استفهام حول استمرار غياب فتوح

منوعات

المزيد

لا يخلو من السخرية، تعليق لاذع من ترامب على هفوات بايدن الأخيرة

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية