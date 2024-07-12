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ثقافة وفنون

فريق كايروكي يستعد لإحياء حفله بالإسكندرية ضمن فعاليات ليالي مصر

فريق كايروكي، فيتو
فريق كايروكي، فيتو

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفله الغنائي غدا السبت بالإسكندرية ضمن فعاليات حفلات ليالي مصر ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا 

حفل كايروكي بالأسكندرية 

ومن المفترض أن يقدم فريق كايروكي خلال حفله بالإسكندرية غدا السبت عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

وكان قد طرح فريق  كايروكي أغنية جديدة بعنوان تلك القضية، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات الأغنية: ينقذ في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، تلك قضية وتلك قضيةـ كيف تكون ملاكا أبيض؟ـ يبقى ضميرك نص ضميرـ تنصف حركات الحريةـ وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك

حفل كايروكى في العلمين

قدم فريق  كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.
وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.

ويعد فريق كايروكي واحدا من أبرز الفرق الموسيقية في مصر التي حققت نجاحا وسط الفرق الموسيقية المتواجدة الأخرى ، نظرا للأغاني الكثيرة التي قدمها الفريق على مدار سنوات لمست قلوب الشباب بالأخص.

 

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