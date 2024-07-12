فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دولة الخليج بحكم قضائي؟

يبدو أن لعنة اللاعب الراحل أحمد رفعت، تصوب سهامها مجددًا ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، بعد أن تسبب في تدهور حالة اللاعب الصحية الأمر الذي أودى بحياته في واقعة هزت الوسط الكروي والرأي العام في مصر.

وبعيدًا عن المناوشات والجدل الذي أثير مؤخرًا عن أسباب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، ودور أحمد دياب في هذه الأزمة، فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مستندات تفجر مفاجأة جديدة عن تورط "دياب" في قضية تلاعب كبرى بحسابات شركة قطرية، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن البلاد.

والقضية التي من شأنها أن تهز الرأي العام حال ثبوت صحتها عن تصرفات أحمد دياب داخل مصر وخارجها، نبدأها بمنطوق الحكم من قبل القاضي القطري أبو بكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة الابتدائية بدولة قطر، والذي أمر بجلسة 28 - 2 - 2022، بمعاقبة أحمد إحسان مصطفى دياب وأحمد عبد العزيز محمود عبد الوهاب بالحبس لمدة 3 سنوات لكل متهم وتغريمهما 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، كما أمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

تفاصيل إدانة أحمد دياب

وتفاصيل القضية بحسب المستندات المتداولة بحسب من المحكمة الابتدائية بدولة قطر تكشف أن أحمد إحسان مصطفى دياب كان شريكا أحمد عمر بهاء عبد العزيز عبد الستار في شركة آل دياب القطرية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم 44546 بنسبة مساهمة 42.5 % لكلا الشريكين على حدة.

مخالفات مالية وتلاعب

وبعد تقديم شريك أحمد دياب شكوى ضده يتهمه بالتلاعب في حسابات الشركة بمشاركة المتهم الثاني، انتدبت النيابة العامة القطرية خبير بمكتب ايكوفيس للمحاسبة والاستشارات المالية، وتبين من فحص الوضع المالي للشركة وجود مخالفات مالية قد شابت أعمال الشركة منها مخالفات مالية وتلاعب بحسابات الشركة حيث تبين أن هناك نسختين مختلفتين من ميزانية 2025 الأولى بالإنجليزية أرفقها وكيل المتهمين في المذكرة الشارحة بتاريخ بتاريخ 13 -9 - 2020 وتم تسليم تلك الميزانية للحصول على تسهيلات من مصرف الريان.

وأظهر صافي ربح لسنة 2025 بقيمة 71219824 ريالًا قطريًّا والأخرى مسلمة إلى ضريبة الدخل مع الإقرار الضريبي موقع من المتهم الثاني وتظهر صافي الربح المحقق لسنة 2015 هو 3506053 ريالًا وبين التقرير أن ذلك كان له أثر في باقي السنوات.

كما أثبت التقرير بحسب المستندات المتداولة، أن بيان توزيع الأرباح المقدمة من المتهمين لا يتطابق مع بيان توزيعات الأرباح الواردة مع ميزانية الشركة.

وبخصوص الادعاء المدني من الشاكي ضد أحمد دياب والمتهم المدني والذي يطالب فيه بالتعويض بمبلغ 40 مليون ريال، أوضحت المستندات المتداولة أن قاضي المحكمة الابتدائية أحال الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لمزيد من التحقيق عملًا بالمادة 23 إجراءات جنائية.

وبعد سرد تفاصيل القضية وما جاء بالمستندات المتداولة والتي لم يتثنَّ لـ “فيتو” من التحقق منها، تدعو “فيتو” رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، للرد على هذه القضية وهل ممنوع من دخول دولة قطر بناء على حكم قضائي ضده؟

كما تمنح “فيتو” لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب المساحة الكافية للرد على هذه المستندات المتداولة خاصة وأنه حال ثبوتها ستكون وصمة عار في جبين مصر لما يتبوءه “دياب” من مناصب رفيعة في مصر.