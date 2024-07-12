حجز مسجلين خطر تخصصا في سرقة كابلات كهرباء وفوانيس الإنارة بالوراق
أمرت النيابة العامة، بحجز مسجلين خطر لقيامهما بسرقة كابلات كهرباء وفوانيس إنارة خاصة بأعمدة الإنارة بمنطقة الأبحاث دائري قسم شرطة الوراق وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.
البداية عندما تم ضبط مسجل بدائرة قسم شرطة الوراق أثناء محاولاته سرقة كابلات كهرباء بمنطقة الأبحاث بدائرة القسم وبمواجهتها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل آخر شريكه وأنهما اعتادا مزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة فوانيس أعمدة الإنارة والكابلات وبيعها بالسوق السوداء مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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