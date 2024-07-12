الجمعة 12 يوليو 2024
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صحة ومرأة

أسباب انخفاض ضغط الدم عند النساء

انخفاض ضغط الدم،
انخفاض ضغط الدم، فيتو

كشفت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية عن أهم أسباب انخفاض ضغط الدم عند النساء خاصة في فصل الصيف.

 

أسباب انخفاض ضغط الدم

أوضحت أن أسباب انخفاض ضغط الدم تشمل:
الحمل 
عدم الحركة
تناول أدوية معينة 
الجفاف


وأكدت أنه يزيد انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن.

ضغط الدم، فيتو


أوضحت أستاذ أمراض القلب أن علاج انخفاض ضغط الدم عند السيدات يشمل تناول وجبة مالحة والحركة لتوصيل الدم الى كل أجزاء الجسم.

ونصحت بعدم الإفراط في تناول الوجبة الواحدة بكمية كبيرة من الأكل مؤكدة انه كلما كانت الوجبة كبيرة زاد تدفق الدم للمعدة كما يجب التركيز علي تناول البروتين والفاكهة والأطعمة الغنية بالفيتامينات.
 

 

قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية إن الكثير من الأشخاص عند ارتفاع درجات حرارة الطقس يتعرضون لانخفاض ضغط الدم، لافتة إلى انه طالما لا يسبب انخفاض ضغط الدم أعراض شديدة لا قلق منه.

 

تناول وجبة مالحة بسيطة

أوضحت أستاذ أمراض القلب في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه إذا كان انخفاض ضغط الدم بسيط  يمكن تناول وجبة مالحة بسيطة لان الملح يزيد مستوى الضغط في الدم مع الالتزام بالحركة بسيطة وتحريك القدمين لأن تمدد العضلات يساعد على تدفق الدم ورفع ضغط الدم مع الحرص على شرب الماء بكثرة.

 

أسباب انخفاض ضغط الدم

وهناك أسباب متعددة لانخفاض ضغط الدم منها:

 

الحمل

مشاكل هرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

بعض الأدوية الموصوفة طبيًا مثل علاج ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو مرض باركنسون

السكتة القلبية

عدم انتظام ضربات القلب 

عيب او ضيق في صمام القلب

اتساع أو تمدد الأوعية الدموية

الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس

قلة الحركة لفترة طويلة

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين بي 12 والحديد.

 

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أسباب الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يسبب الوفاة، وتشمل أسباب هذا النوع من انخفاض ضغط الدم ما يلي:

فقدان الدم بسبب النزيف

انخفاض درجة حرارة الجسم

ارتفاع درجة حرارة الجسم

أمراض عضلة القلب التي تسبب فشل القلب

الإنتان، وهو عدوى دموية حادة

الجفاف الشديد الناتج عن القيء أو الإسهال أو الحمى

رد فعل على الدواء 

 

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