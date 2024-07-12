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عدد أيام الإجازات المتبقية للموظفين في شهر يوليو الجاري

إجازات الموظفين في
إجازات الموظفين في يوليو 2024، فيتو
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يتساءل العديد من الموظفين عن عدد أيام الإجازات المتبقية من شهر يوليو الجاري والتي يستحقها الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص.

 

ونرصد في ذلك التقرير عدد أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، المتبقية في شهر يوليو 2024، وذلك على النحو التالي:

 

1- الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

2- السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3-الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

4-السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

5- الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952) وفقا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

6- الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

7_ السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

 

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