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رياضة

صلاح سليمان: عبد الله السعيد الأفضل في مصر وجوميز اكتشف ناشئين مميزين

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق فوزًا هامًّا على طلائع الجيش رغم الغيابات التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تمكن من تحقيق فوز مهم على طلائع الجيش رغم كثرة الغيابات، وجوميز استغل المباريات الأخيرة في اكتشاف عدد من الناشئين المميزين".

 

أحمد مجدي مدافع مبشر ويتحكم في الكرة بشكل جيد

وأضاف: "أحمد مجدي مدافع مبشر ويتحكم في الكرة بشكل جيد، ومحمد عاطف ظهر بشكل سيئ في الشوط الأول ولكنه تألق وظهر بأداء مميز للغاية في الشوط الثاني".

وأوضح: "عبد الله السعيد نجم كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر خاصة في لعب الكرات العرضية التي تصل للمهاجم لكي يسجلها هدف".

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على طلائع الجيش 2-1 بمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بلدية المحلة المقرر له يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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