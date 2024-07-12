شبانة: الزمالك يرغب في ضم صابر وأحمد توفيق من بيراميدز
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يرغب في ضم محمود صابر من صفوف بيراميدز في الموسم المقبل، لكن النادي السماوي متمسك بالإعارة فقط، ولن يسمح برحيله نهائيًّا.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك وضع حميدو عبدول لاعب فريق ميدياما الغاني ضمن الأسماء المطلوبة لتدعيم الفريق، ودخل نادي زد في منافسة قوية على ضمه".
وأضاف: "الزمالك كان يفكر في ضم كريم العراقي لاعب المصري، لكن ناديه نجح في تجديد عقده، ليقرر مسؤولو النادي الأبيض التفكير في إمكانية التعاقد مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز الذي سبق وكان لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء".
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