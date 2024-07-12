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رياضة

محمد صلاح: فوز الزمالك بالمباريات حاليا أهم من الأداء

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد أمام طلائع الجيش في ظل الظروف التي يمر بها مؤخرًا، كما تم منح الفرص لبعض اللاعبين الناشئين، مشيرًا إلى أن الهدف تحقيق مركز جيد وتحقيق الانتصارات، في ظل الظروف المحيطة بالنادي هذا الموسم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "انتصارات الزمالك في الفترة الحالية هامة للغاية من أجل تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري رغم فقدان فرصة المنافسة على لقب الدوري، والفوز حاليًا أهم من الأداء، وفرصة الوصول للمركز الثالث سيكون شئ إيجابي في المرحلة الحالية، وأتمنى أن يكون حافز لكل اللاعبين".

جوزيه جوميز يقوم بعمل شئ إيجابي

وأضاف: "أهم شيء هو الحفاظ على اسم نادي الزمالك، وأن يؤدي اللاعبين بروح عالية، وجوزيه جوميز يقوم بعمل شيء إيجابي وهي بناء شخصية اللاعبين ووضع بعض العناصر الشابة تحت الاختبار مثل أحمد مجدي الذي قد يصبح خليفة محمود الونش، وكذلك إيشو ومحمد عاطف وغيرهم، والمدرب البرتغالي يريد تحقيق استفادة من الناشئين، وأن يلعب أي عنصر من القطاع بشخصية الفريق الأول".

وواصل: "أحمد مجدي يمتاز بإمكانيات عالية، وبالنسبة لـ محمد صبحي عليه الهدوء، وأن يدرك جيدًا أنه يلعب أمامه عناصر شابة، وليس مع كل تسديدة ينفعل على أحمد مجدي، لابد أن يتحدث معه ولكن في الغرف المغلقة، واللاعبين الصغار فيهم خامات جيدة، ومجدي بالمشاركة المستمرة سيتطور مستواه".

وأكمل: "لدي سؤال لـ جوميز، أين سيد عبد الله نيمار، فهل فاقد الثقة في إمكانياته؟! لا بد من الحديث معه عن طريق المدرب وعبد الواحد السيد، هو خامة جيدة ولابد من إعادة الثقة له، خصوصا أنه قد يتم الاستعانة به في أي وقت، وهو لاعب جوكر قادر على اللعب في أكثر من مركز.. لا بد أن تكون العلاقة جيدة بين المدير الفني واللاعبين، وأن يتحدث معهم دائمًا لتطويرهم فنيًّا ونفسيًّا".

وأشار إلى أن عبد الله السعيد قدم مستوى جيد في المباراة أيضًا، ودائمًا في اختيار أفضل لاعب يتم اختيار اللاعب الذي صنع أو سجل هدفًا، بينما ناصر ماهر قدم مستوى طيب، وحمزة المثلوثي لم يفز كثيرا بجائزة أفضل لاعب في المباراة لكن مستواه ثابت.

وتابع: "يوسف أوباما يلعب برأسه جيدًا رغم أنه ليس رأس حربة صريح، ويمتلك قدرات هجومية جيدة وسبق وتألق في عدة مواجهات خلال الكونفدرالية، رغم أنه لا يمتاز بالطول مثل فاروق جعفر، لكنه يسجل كثيرا، وأنا مع استمراره بكل تأكيد في الزمالك وتجديد عقده".

وزاد: "أوباما لاعب جيد ولا بد من تمديد عقده واستمراره مع نادي الزمالك، يجب فرض حالة من الاستقرار في الزمالك، وأعتقد أن النادي أيضًا في حاجة لوجود محمد عواد.. وجوزيه جوميز يريد وضع اللاعبين تحت الاختبار حتى يحسم موقف بعضهم من الرحيل او الاعارة أو البقاء، وشخصية اللاعبين وقدرتهم على تحمل الضغوط ستكون الفيصل، كما أن هناك لاعبين معارين مثل حسام أشرف وماجد هاني".

وختم حديثه قائلًا: "الزمالك يضم لاعبين كثيرين في بعض المراكز، وفي مركز الجناح الأيمن يوجد زيزو وايشو ونداي وغيرهم، فلابد أن يرتب الخيارات، وكل لاعب عليه ان يستغل الفرصة ويثبت قدرته على ارتداء القميص الأبيض، وأنا "زعلان" من مصطفى شلبي لأنه لا يلعب سوى دقائق معدودة في المباريات وبعدها يختفي تمامًا".

 

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