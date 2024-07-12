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رياضة

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

الحكم محمد معروف،فيتو
الحكم محمد معروف،فيتو

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحالة الوحيدة في لقاء الزمالك وطلائع الجيش هي ركلة الجزاء وكانت واضحة للحكم محمد معروف، والذي لم يتوان في احتسابها لصالح الفريق الأبيض.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "معروف وصل لفورمة جيدة ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وهو مرشح للتواجد في كأس العالم، ومباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت سهلة ولا يوجد فيها أي صعوبات لأي حكم".

وأضاف: "طبقًا للمعطيات المطلوبة مواجهة الزمالك والطلائع لا تندرج تحت المباراة الصعبة، ومعروف أدار المباراة بشكل جيد فنيًّا وبدنيًّا، ويستحق الإشادة بكل تأكيد".

وواصل: "طارق مجدي أدار لقاء المقاولون العرب وفيوتشر، واحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح ذئاب الجبل، وهذا ما كنا نطالب به بضرورة وضع حكام كبار وأصحاب خبرات لإدارة المباريات الصعبة، لعدم منح أي نادٍ مبرر للاعتراض".

 

إبراهيم نور الدين

وأكمل: "إبراهيم نور الدين من الحكام المميزين وعلى مدار 25 عامًا كان من الحكام المميزين ومن حقه التفكير في مستقبله بعد اعتزال التحكيم.. ودخوله للجنة الحكام سيكون إضافة، وعليه أن يختار التوقيت الصحيح للتواجد في اللجنة، وهو يستحق مكانة أفضل من المنصب المرشح له".

وزاد: "أتمنى أن يختار الوقت المناسب وهو حكم كبير وتاريخه التحكيمي كبير، ومن حقه أن يفكر في العمل باللجنة وهذا حق مشروع له، وبصفتي صديق له أقول له عليك اختيار الوقت المناسب من أجل النجاح في اللجنة.. والأفضل أن يتواجد في بداية موسم عند تشكيل لجنة جديدة واختيار أعضائها من أجل إعداد الحكام بشكل قوي لبداية الموسم، ولا يجوز الدخول في نهاية الموسم الحالي وقبل أسابيع قليلة من انتهاء الدوري المصري".

وأتم: "دخول إبراهيم نور الدين حاليًّا غير جيد، لأنه قد يدفع الفاتورة، وهو حكم كبير ومحترم ومن حقه أن يفكر في العمل باللجنة".

 

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