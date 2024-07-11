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حوادث

تحقيقات موسعة في مصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها بصعق كهربائي بالمنيا

جثة
جثة

بدأت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في مصرع طفلة ووالدها مصرعهما فيما أصيب شقيقها، إثر تعرضهم لصعق كهربائي بإحدى قرى المنيا، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها بصعق كهربائي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بمصرع طفلة ووالدها وإصابة شقيقها نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي بإحدى قرى محافظة المنيا.

إسعاف المنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "رحمة.م" ووالدها "محمد.ا"، وإصابة "معاذ.م".

مستشفى المنيا العام 

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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