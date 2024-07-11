الصحفيين تعلن جدول العيادات الخارجية خلال الأسبوع المقبل بمشاركة 9 أطباء

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع القادم في الفترة من السبت 13 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، بمشاركة 9 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

العيادات الخارجية للصحفيين

والكشف في العيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل الصحفيين من أعضاء النقابة وأسرهم، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة بالدور الأول بالنقابة، وتشهد العيادات الخارجية هذا الأسبوع تعاونًا مع مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى مصر للقلب بالمنيل وكذلك المركز الطبي للتعليم العالي. بينما تقام عيادة التأمين الصحي يوم الأربعاء من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، للصحفيين المشتركين في التأمين الصحي، وبالتعاون مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد عطا.

ويشمل جدول هذا الأسبوع التخصصات الآتية:

د. رشا أحمد إبراهيم - استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 13 يوليو – 10 صباحًا



د. محمد عبد الحميد حسنين - استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

ينتهي الحجز 12 ظهرًا ولا حجز بعدها

الموعد: الأحد 14 يوليو – 11 صباحًا



د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الموعد: الأحد 14 يوليو – 11 صباحًا



د. حسام خميس – أخصائي جراحة المفاصل والعظام

الموعد: الاثنين 15 يوليو – 10 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي بالمعادي.

د. أحمد صلاح مصطفى – استشاري القلب والقسطرة وكهرباء القلب



الموعد: الاثنين 15 يوليو – 10 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي بالمعادي.



د. خالد عبد الرحمن – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الموعد: الثلاثاء 16 يوليو – 9:30 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع المركز الطبي للتعليم العالي.

د. محمد أمين – أخصائي أمراض النساء والتوليد

الموعد: الأربعاء 17 يوليو – 9:30 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع المركز الطبي للتعليم العالي.



د. ريهام مجدي مصطفى – ممارس عام

هذه العيادة قاصرة فقط على الصحفيين المشتركين في التأمين الصحي بالقاهرة وتعمل العيادة مرة أسبوعيًا حتى الثالثة عصرًا.

الموعد: الأربعاء 17 يوليو – 10 صباحًا

أ.د/ أحمد الشريف - استشاري القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة

الموعد: الخميس 18 يوليو – 11 صباحًا

هذه العيادة بالتعاون مع مستشفى مصر بالمنيل ورسم القلب مجانًا.