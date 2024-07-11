إجراءات تواجه تزوير أختام الشركات ودمغات الذهب وفقًا للقانون

وضع قانون العقوبات، آليات وضوابط لمواجهة جريمة التزوير من خلال تحديد عقوبة لجريمة التزوير تصل إلى السجن 7 سنوات.

تزوير أختام أو علامات حكومية

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن فى جريمة التزوير كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

تزوير أختام أو علامات حكومية

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن فى جريمة التزوير كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.