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حوادث

إصابة 11 عاملًا في حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 11 عاملًا في
إصابة 11 عاملًا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 عاملًا فى حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، على الطريق الصحراوى، فى محافظة البحيرة.
 

إصابة 11 عاملًا فى حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة 


تلقت الأجهزة المعنية في البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير تروسيكل يقل عمالًا زراعيين على الطريق الصحراوى، وأمام الكيلو 17 اتجاه العلمين، اصطدم بسيارة نقل. 

أسفر الحادث عن إصابة 11 عاملًا، ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون، لتلقى العلاج اللازم 

وجار تقديم العلاج الطبي اللازم للمصابين

 

حوادث الطرق بالبحيرة

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت الأسبوع الماضي حادث وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص مع  سيارة نصف نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ مدخل بلطيم، ووجود ١٠ مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد المركزي  في محافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم.

  

كما أصيب ١٢ طفلا في حادث انقلاب سيارة الأسبوع قبل الماضي بترعة طريق أبوحمص - ديمسنا بنطاق قرية تقال بمركز أبو حمص في البحيرة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الأطفال التخصصي بديمسنا

 

وأخطرت الأجهزة المعنية بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص بترعة بقرية كوم تقاله بمركز أبو حمص بالبحيرة ووجود ١٢ مصابا وتم تحويلهم إلى مستشفى دمسنا للأطفال.

 

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