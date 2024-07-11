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محافظات

تركيب سور حديدي انهار بكوبري التاريخ أقدم كباري الإسكندرية

انهيار سور كوبري
انهيار سور كوبري التاريخ، فيتو

قام حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة نهي خليفة، بتركيب جزء منهار لسور كوبري التاريخ الحديدي وهو أقدم كباري المدينة، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إستجابة فورية من المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب لأي شكوى تخص المواطن.

 

وكان بلاغ ورود لحي غرب، بانهيار جزء من السور الحديدي لكوبري التاريخ أعلى طريق السكة الحديد بجوار مركز المواساة الطبي.

توجهت نهى خليفة رئيس حي غرب، على الفور بوجود سكرتير عام الحي والجهات المعنية بالحي إلى موقع الكوبري.

 وتابعت قيام الإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة بأعمال تركيب ولحام كافة الأجزاء التي انهارت من سور الحديد بالكوبري، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والسيارات، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحي.

ومن جانبها شددت على الاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين حرصا على سلامتهم.

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