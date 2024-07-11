بسبب الدوري السعودي، سيرجيو راموس يرفض عرضا من ناد أمريكي

رفض الإسباني سيرجيو راموس مدافع إشبيلية السابق؛ وقائد ريال مدريد الأسبق، عرضًا للعب في الدوري الأمريكي، أملًا في الحصول على عرض قوي من المملكة العربية السعودية.

وأعلن إشبيلية رحيل راموس في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قضاء موسم واحد فقط.

راموس يرفض عرض من الدوري الأمريكي

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال النجم الإسباني، جلب له عرضًا من نادي سان دييجو الأمريكي، للانضمام إلى الفريق بعد رحيله عن إشبيلية.

وقالت الشبكة: "بعد أن استمع رينيه راموس لعرض النادي الأمريكي، ووجهات نظر المسؤولين من أجل ضم شقيقه، وتعرف أيضًا على المدينة، قام رينيه بنقل كل تلك المعلومات إلى شقيقه سيرجيو".

وواصلت: "راموس رفض العرض الأمريكي، لأنه يرى أنه لن يلبي توقعاته المالية والرياضية".

راموس يسعى للعب في الدوري السعودي

وأكدت الشبكة الإسبانية أن راموس يفضل تأجيل قراره حاليًّا على أمل الحصول على عروض من دوري روشن السعودي.

واختتمت: "رغم أنه لا يوجد أي شيء يظهر حاليًّا مع دخولنا في شهر يوليو، إلا أن راموس سينتظر قليلًا قبل اتخاذ قراره النهائي، سواء بالانتقال إلى دوري روشن حال وصول عروض مناسبة، أو فتح باب الانتقال إلى الدوري الأمريكي".

مسيرة سيرجيو راموس في الملاعب

يذكر أن راموس البالغ من العمر 38 عامًا، خاض 37 مباراة الموسم المنقضي مع إشبيلية، مسجلًا 5 أهداف وصنع هدف واحد آخر.

وتعد أبرز محطات راموس مع ريال مدريد، إذ لعب 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كانت سببًا رئيسًا في الفوز بها، إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كذلك سجل راموس 101 هدفًا مع ريال مدريد، وصنع 40 هدفًا.

وأصبح راموس (35 عامًا) قائدًا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.