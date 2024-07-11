الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس زراعة البرلمان يطالب بالتوسع فى الصناعات الغذائية وأدوات الرى الحديث

لجنة دراسة بيان الحكومة،
لجنة دراسة بيان الحكومة، فيتو

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشات مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة، عبر اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، تشهد مناقشات ثرية وردود واضحة من أعضاء الحكومة على تساؤلات النواب.

وأضاف الحصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، على هامش اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، أن اجتماع صباح اليوم شهد حضور وزراء الصناعة والنقل وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

 الملفات المشتركة بين قطاع الزراعة والوزارات

وتابع الحصرى، تحدثت خلال الاجتماع عن الملفات المشتركة بين قطاع الزراعة وهذه الوزارات، حيث طالبت وزارة الصناعة بالتركيز فى خطتها على الصناعات الغذائية، لاسيما وأن حجم صادراتنا الزراعية فى تزايد، ويمكننا مضاعفته أكثر من خلال التوسع فى التصنيع، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 3.7 مليار دولار، كما بلغ حجم صادرات الصناعات غذائية نحو 5.1 مليار دولار، وبالتالى لدينا فرصة قوية جدا لزيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.

المناطق الصناعية المتخصصة فى الإنتاج الزراعى

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، نحتاج إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة فى الإنتاج الزراعى تكون قريبة من مناطق الإنتاج مثل منطقة غرب غرب المنيا، التى تقوم على زراعات مثل النخيل والزيتون، ما يتطلب إنشاء منطقة صناعية تخدم  هذه الأصناف من الزراعات 

وثمن الحصرى، جهود وزير النقل، فى إبرام " اتفاقية الرورو" لتسيير بعض المراكب السريعة بين مصر وايطاليا، وذلك للتغلب على العوائق التى كانت تواجه الصادرات المصرية فى المنافسة عالميا.

وأضاف الحصرى، أيضا طالبت وزارة الإنتاج الحربى، بضرورة التوسع فى تصنيع الميكنة الزراعية وأدوات شبكات الرى الحديث بدلا من استيرادها من الخارج وفى نفس الوقت مواكبة التطور العلمى فى ذلك المجال، وتقليل تكلفتها.

وزير قطاع الأعمال

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، أيضا بالنسبة لوزير قطاع الأعمال، تحدثت عن أهمية الإسراع فى تشغيل شركة الدلتا للاسمدة نظرا لاحتياجنا للأسمدة بشكل كبير، وكذلك العمل على التنسيق مع وزارة الزراعة فى زراعة أصناف القطن، فى ظل خطة التطوير التى تمت فى مصانع الغزل والنسيج فى المحلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التواصل السياسي الزراعة والري الصادرات الزراعية الطازجة النائب هشام الحصرى زيادة حجم الصادرات صناعات غذائية

مواد متعلقة

رئيس النواب بالمنتدى البرلماني لتجمع بريكس: السلام العالمي يواجه تهديدات بسبب الصراعات

لليوم الثاني، لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بمجلس النواب

الأزهري أمام مجلس النواب: برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس السيسي

زراعة النواب تستقبل وفدا صينيا واتفاق على التعاون في إنتاج التقاوي واستخدام التكنولوجيا الزراعية

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفرة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

صندوق النقد يكشف السبب الحقيقي لإرجاء صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

منوعات

المزيد

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية