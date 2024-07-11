يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش.

أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

قاد البرتغالي جوزيه جوميز فريق الزمالك في 25 مباراة حقق الفوز فى 14مباراة وخمسة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة جوميز 39 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا وتوج مع الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي، وجاءت على النحو التالي: