حافلة الزمالك تصل إستاد الكلية الحربية لخوض مباراة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الخميس، في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي، وجاءت على النحو التالي: