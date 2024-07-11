الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل قتل أب لطفلته في الجيزة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إقدام أب على التخلص من طفلته بطريقة بشعة، وذلك بسبب خلافات بينه وبين زوجته وتركها المنزل، فقرر الانتقام من الطفلة.

بداية الواقعة بتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بوصول جثة طفلة تبلغ من العمر عامين، بسبب إسفكسيا الغرق.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تدعى خديجة، وأن والدها، أحمد ص، هو من قام بقتلها، بعد أن أغرقها في حوض الاستحمام “البانيو” انتقاما من والدتها بسبب خلافات بينهما وتركها للمنزل.

تم القبض على الأب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

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