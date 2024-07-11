حبس شاب أنهى حياة شقيقه في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب متهم بإنهاء حياة شقيقه الأربعيني بمنطقة أوسيم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طعن شقيقه عقابا له على عدم مساندته في مشاجرة جمعت بينه وبين آخرين، حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضحية، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.

شاب يطعن شقيقه بأوسيم

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من المستشفى بوصول أربعيني مصابا بجروح في الرأس والرجلين وفارق الحياة متأثرا بإصابته، انتقلت على الفور قوات الأمن من مركز أوسيم برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث وتبين من الفحص وجمع التحريات أن شقيق المجني وراء ارتكاب الجريمة.

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب معاتبة الأخير لشقيقه على عدم تدخله في مشاجرته مع آخرين وعدم مساندته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض تعدى به على شقيقه حتى تفجرت الدماء منه.

تلقت قوة أمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.