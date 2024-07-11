كامل الوزير: خطة لإنشاء ٣١ ميناء جافا ومنطقة لوجستية بالمحافظات

استعرض الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة، مشيرًا إلي أن أبرز أهداف الوزارة هو جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح “الوزير” أنه سيتم ذلك خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وتعزيز صور التكامل الاقتصادي على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، ممثلة في مناطق التعدين والمناطق السياحية وخدمة مناطق التنمية الزراعية، بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر.

مناقشة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع

كما استعرض الوزير خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على طول شبكة السكة الحديد، مما يسهم في رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفًا أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل مطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

إعداد خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جافا

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.