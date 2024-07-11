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محافظات

الكشف على 1080 حالة خلال قافلة طبية بقرية حجازة في قنا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية حجازة في قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لـمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

توقيع الكشف الطبى بقنا

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١٠٨٠ مواطنا فى عدد من التخصصات الطبية بواقع " ٢٥٢ حالة باطنة، ٨٦ حالة أمراض نساء وتوليد، و٢٨٦ حالة طب أطفال، ٢٧١ حالة عظام و٥٠ حالة تنظيم الأسرة و١٣٥ حالة أسنان".

وتم صرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل ٣ حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧١ حالة و٤٤ حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٧ حالة، وإجراء خلع أسنان لعدد ٣٨ حالة بعيادة الأسنان.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٦ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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الالتهاب الكبدي الفيروسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة قنا قرية حجازة قبلي قرية حجازة محافظة قنا

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