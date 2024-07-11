رئيس مياه قنا يتابع تشغيل بوستر مياه أبودياب شرق (صور)



قام المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة مياه قنا بمتابعة تشغيل بوستر مياه أبودياب شرق، بعد توجيه كميات مياه تسمح بتشغيل البوستر لوصول المياه للقرية بالكامل.



وضع الحلول النهائية لقطع المياه بدشنا

وأشار عرفة إلى أن الشركة تقوم بوضع الحلول النهائية لأزمة ضعف وانقطاع المياه بالمناطق المرتفعة ونهاية الشبكات من خلال التفكير خارج الصندوق لزيادة كمية المياه المنتجة لتغطية كافة ربوع المحافظة، وأن القضاء على المناطق الساخنة التى ظهرت هذا الصيف فى ظل الارتفاع غير المعهود فى درجات الحرارة وخطة تخفيف أحمال الكهرباء التى تؤدى إلى توقف المحطات ومآخذ المياه أثناء ساعات الانقطاع هو أول اهتماماته ويسير طبقًا لخطة موضوعة للقضاء على المناطق الساخنة.



وفى نفس السياق وعد عرفة بأنه بنهاية شهر يوليو سيكون قد انتهى من تنفيذ خطة القضاء على المناطق الساخنة.

وصول المياه لكافة أرجاء القرية



وأضاف موسى جادالله مدير فرع دشنا: إنه سيتابع شخصيا تشغيل البوستر، والتأكد من وصول المياه لكافة أرجاء القرية التى عانت أطرافها من عدم وصول المياه أثناء النهار وأحيانا تصل فى أوقات متأخرة من الليل عند توافر كميات المياه وان المواطن له دور فى الحفاظ على كميات المياه داخل الشبكات من خلال الترشيد فى استهلاك المياه وعدم استخدام المياه فى أعمال الرش .